وصلت العاصمة السودانية الخرطوم ظهر أمس، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عائدة من العاصمة التشادية (انجمينا)، التي غادرتها عبر خطوط تاركو للطيران عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس السبت، بعد خوض معسكر إعدادي قصير استمر لأسبوع، وخاض فيه المنتخب مباراتين ضد المنتخب التشادي، حيث فاز في المباراة الأولى يوم الأربعاء 23 سبتمبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكرر الفوز يوم الجمعة 25 سبتمبر بهدفين دون رد.
وكانت البعثة قد وصلت إلى انجمينا يوم الأحد الماضي الموافق 20 سبتمبر 2020م، برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وقبل عودة البعثة إلى الخرطوم لبت دعوة السفارة السودانية في تشاد، وذلك مساء الجمعة 25 سبتمبر.
وبحسب صحيفة الصيحة، كان الاحتفاء كبير جداً من طاقم السفارة ببعثة المنتخب السوداني في وجود عدد كبير من قيادات وشباب الجالية السودانية في تشاد، وتم تبادل الكلمات في الترحيب والشكر والإعراب عن التمنيات بالتوفيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “صقور الجديان” تعود إلى السودان والأندية تستعيد نجومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.