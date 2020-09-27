شاهد بالفيديو : الناشطة ماما أميرة تقدم فاصلاً من الرقص بفندق السلام روتانا قبل مغادرتها لدولة جنوب السودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو للناشطة ماما أميرة وهي تقدم فاصلاً من الرقص على أنغام أغنية (قنبلة) التي كان يتغنى بها الفنان الشاب طه سليمان.
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد أظهر المقطع الناشطة ماما أميرة وبصحبتها عدد من السيدات اللاتي يقمن بالرقص معها احتفالاً بوداعها من داخل فندق السلام روتانا وتوجهها لدولة جنوب السودان حيث نشأت وترعرعت.
الناشطة ماما أميرة ظهرت في فيديو سابق قبل بدء الحفل مرتدية ذات الفستان الذي كانت ترقص به والذي قيل أنه قدم لها كهدية من الإعلامي مهند الحسين بمقر إقامته والذي تقدر قيمته بـ(5) ألف دولار حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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