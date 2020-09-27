لجنة عضوية الهلال تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة العضوية بنادي الهلال إجتماعها الأول بمكاتب الإتحاد السوداني لكرة القدم ظهر أمس السبت، برئاسة مولانا الطيب العباس وكامل أعضاء اللجنة.
أستمع الإجتماع إلى تنوير من مولانا الطيب العباس حول ما تم خلال الفترة الماضية منذ إعلان التكليف الصادر من الإتحاد السوداني لكرة القدم حتى إعلان لجنة العضوية.
كما إستمع الإجتماع إلى ممثل لجنة التطبيع ومقرر لجنة العضوية المهندس رامي كمال حول ما تم من إستيفاء مطلوبات لجنة العضوية من تجهيز مقر لجنة العضوية والأجهزة والتأمين وغيره من العمليات اللوجستية.
ناقش الإجتماع بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من ملاحظات الأعضاء والمقترحات التي قدمت للجنة العضوية. وأمن الإجتماع على ما تم خلال الفترة الماضية، ورفعت اللجنة إجتماعها إلى يوم الأثنين المقبل الموافق، 28 سبتمبر 2020، بنادي الهلال للوقوف على الترتيبات على أرض الواقع، وإجازة خطة عمل اللجنة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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