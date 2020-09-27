مدني : رئيس الحكومة لا يرى سبباً لإقالتي

قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس، رداً على المطالبة بإقالته إن رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك لا يرى أي سبباً لإقالتي. وأضاف: “لا تجمعني معه أي علاقة وعملي وأدائي مُرضٍ”.
وزاد: “البدوي وزير المالية السابق كان ذا صلة قرابة مع حمدوك وتمت إقالته وأنا أتحمل الكلام السياسي وضريبة حرية التعبير والمشاركة”.
في سياق آخر قال مدني بحسب صحيفة السوداني، إن الوزارات كافة بدأت في وضع تصور متكامل للتعامل الأمثل مع الوضع المرتقب لخروج السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتوظيف المناخ الجديد الذي سيتاح للصناعة والتجارة والاستثمار وغيرها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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