الفاتح جبرا يكتب: جابت ليها قلة أدب

من المقولات السودانية العريقة المقولة التي تقول (فلان ده قلبي أباهو) والمعنى واضح لا يحتاج إلى شرح، فمنذ أن رأى العبدلله السيد والي النيل الأبيض المدعو (وراق) يوم تنصيبه والياً وهو يطل عبر سقف عربته (الاوباما) محيياً الجماهير حتى تيقنت بما لا يدع مجالاً للشك عندي أن الرجل قد أبهره المنصب وأصابته الخيلاء وأصيب بعدوى التكبر والعنطزة الشيء الذي يجعل منه صورة للقوم السابقين (بتاعين ألحسوا كوعكم) ..!

فها هو الوالي الهمام يسقط من أول إمتحان ويقوم بجريرة لم يكن أحد من جلاوزة النظام السابق يستطيع أو حتى يفكر في القيام بها وهو يقوم بإسكات طفل يشكو له ضيق العيش ويخبره وهو (الراعي والمسؤول) عن وصول ثمن قطعة الخبز إلى ثلاثين جينيهاً فما كان من الوالي إلا أن أسكته قائلاً (أسكت بلاش قلة أدب)، وربما فكر الوالي الهمام في القبض على الطقل وإيداعه إحدى دور الرعاية الإجتماعية (بعد محاكمته) لتطاوله بإخطار الوالي عن صعوبة الحياة ومشقة الحصول على ما يسد الرمق من خبز في ولايته..!

وقد حاول الوالي الهمام (يصلح جلطتو) بعد أن تبارت مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد ردة فعله العصبية حيث ذكر للزميلة (الصيحة) ان حديثه لم يك موجهاً للطفل الذي هتف بقيمة الخبز بل كان يرد على شخص آخر تحدث قبله (بالله!) ولم ينس الوالي أن يلجأ إلى تلك (المراقة) التي كان يستخدمها القوم السابقون حيث أشار إلى أن الفيديو (مبتور)، والقصة ما كده !!

ونحن نقول له (مبتور ما مبتور)، (القصة كده ما كده) فإنك قد أتيت إثماً عظيما إذ أن وصمك لأي كائن من كان ممن أنت والي عليهم بقلة الأدب سلوك مرفوض ومستهجن ولا يشبه سلوك من جاءت به ثورة روتها دماء مئات الشباب فواجبك أيها الوالي (الفرحان) أن تسمع لرعاياك وأن تمد لهم حبل الصبر لعرض قضاياهم لا أن تستعرض عليهم سلطاتك وسلطانك وتصفهم بقلة الأدب يا رعاك الله ومهما (تملصت) من هذا الفعل فأنت أمام أعيننا مدان ويجب أن تذهب اليوم قبل الغد من حيث أتيت فمثلك لا يشرف هذه الثورة الباذخة ومثلك (كان راجنو) يقوم بعمل أي إصلاحات (الترابة دي في خشمنا) !

شخصياً لم يخذلني هذا الوالي في (توقعاتي) فها هو بعد أن كان يلوح بيديه بالأمس من خلال فتحة سقف الأوباما (المليارية) في موكب مهيب لمواطني الولاية الذين إستقبلوه يرفع اليوم لهم ذات الأيادي مُهدداً ومتوعداً يرد عليهم في قسوة و(خشونة) محاولاً إسكاتهم عن طرح (مشكلاتهم) وكمان القصة جابت ليها (قلة أدب)..!

كسرة :

القصة بقت (جبانة هايصة) والوضع أصبح لا يحتمل !

كسرات ثابتة :

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صحيفة الجريدة