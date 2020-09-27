عاجل.. هيئة المياه توضح أسباب القطوعات وشح الإمداد بالخرطوم

الأحد 27 سبتمبر 2020

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عزت هيئة مياه ولاية الخرطوم نقص وشح امداد المياه في المناطق بجنوب ووسط الخرطوم إلى تذبذب التيار الكهربائي ( الفولتيه) مما تسبب في اعطال بمحطات سوبا، الصحافة، جبل اولياء وفي عدد من الآبار بالازهري مربع (1) ومربع (11) وبئر زحل بالكلاكلة.



وابان المدير العام للهيئة انور السادات الحاج، في تعميم صحفي، إن ترسب الأطماء بكميات هائله اثر على وحدات محطة مياه المقرن خاصة الخلاطات واحواض الدوران والفلاتر، موضحا ان ذلك اثر في انتاجية المحطة الذي تأثرت به مناطق جنوب ام درمان خاصة مربعات ابوسعد واحياء العشرة والنزهة، مؤكداً أن المساعي جارية لاحتواء الموقف.

وفي ذات السياق كشف السادات عن زيادة في كمية الطحالب بالنيل الابيض مما ادى إلى انسداد الفلاتر في محطات جبل اولياء، المقرن، بحري، المناره، الشجرة والصالحة مشيرا إلى ان ذلك ادى لانخفاض انتاجية المياه بها، منوها إلى ان العمل يجري في تركيب مضختين رأسيتين ذواتي انتاجية عالية بمحطة مياه بحري الجديدة لمد محطة مياه الصحافه وشرق الخرطوم .