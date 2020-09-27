حمدوك: خلافات داخل “قوى الحرية والتغيير”

طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قوى الحرية والتغيير، بضرورة معالجة صراعاتها الداخلية، والتوافق على رؤية سودانية، وتعظيم قضايا الوطن حتى لا تفشل المرحلة الانتقالية.

وأكد حمدوك، لدى مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، أن لا مجال لأن يفرض حزب واحد رؤيته باعتبار أن مشكلة السودان لا يمكن أن يحلها مكوّن واحد.

Advertisements

وأقر حمدوك بحسب صحيفة الديمقرادي، بأن هناك خلافات داخل قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة، بشأن السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية، مما يستوجب حداً أدنى من الاتفاق.

وتعهد بالعمل مع كافة الفعاليات الوطنية بكل شفافية للوصول إلى دولة تنموية ديمقراطية، ودعا إلى وضع سياسات اقتصادية تمتاز بالفاعلية والمصداقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهضة التنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)