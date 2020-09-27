مناع يكشف لمصادر تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال

كشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن تعرضه لمحاولة (اغتيال) من قبل ما وصفها (بالدولة العميقة). وقال مناع: إن لجنة إزالة التمكين تراجع قراراتها ولكنها لاتتراجع لأنها تمثل صوت الشارع . وأكد بحسب صحيفة السوداني، تشكيل لجنة مشتركة بينهم والمالية لتسلم الممتلكات العامة المستردة، وعزا تأخر كثير من القرارات وتوقف اللجنة في الآونة الاخيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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