توصية بأيلولة جهاز الاتصالات إلى مجلس الوزراء

برج الاتصالات أوصت ورش قطاع مجال الاتصالات وتقانة المعلومات للمؤتمر الاقتصادي القومي، بأيلولة جهاز الاتصالات والبريد لمجلس الوزراء وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. Advertisements وأوصت كذلك بإنشاء مدن تكنولوجية موزعة في ولايات البلاد المختلفة، وطالبت بحسب صحيفة الديمقراطي، ببناء وتفعيل نظم المعلومات واستخدامها لمحاربة الفساد والتهريب، وتخصيص نسبة من العائد القومي للبحث العلمي والابتكار في كل المجالات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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