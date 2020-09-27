منار صديق تغني (ليه يا نيل؟)

من كلمات الشاعر هواري خالد برغوش، ومن الحان عماد يوسف، تقدم الفنانة منار صديق اغنية جديدة بعنوان “ليه يا نيل” دعماً للمواطنين الذين تأثروا بالسيول والفيضانات مؤخراً.
وياتي العمل بحسب صحيفة آخر لحظة، ضمن اغنيات كثيرة قدمها المطربون وقوفاً مع هذه المأساة التي عانى منها عدد كبير من المواطنين في اماكن متفرقة من السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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