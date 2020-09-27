المخلوع لمصادر: (نحنا خلاص رفعنا إيدنا من البلد

تبرأ الرئيس المخلوع عمر البشير من الحكم لاول مرة في قوله: “نحنا خلاص رفعنا إيدنا من البلد”، واضاف ان ما يمر به ابتلاءات فقط.

واجاب على سؤال بحسب صحيفة السوداني الدولية، ماذا جرى يوم 11 ابريل من العام الماضي بالقيادة العامة بالاضافة الى حالة صحة زوجته الثانية وداد بابكر واحالتها للمحكمة وذلك عبر قفص الاتهام بالمحكمة الكبرى الخاصة المنعقدة بمعهد القضائية للتدريب القضائي والقانوني بضاحية الخرطوم شرق لمحاكمة الرئيس المخلوع وقياداته الـ “27” الذين يواجهون تهم تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها للاعدام شنقاً او السجن المؤبد “20” عاماً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)