حميدتي: مشائخ وعلماء دين نصحوا الحكومة بالتطبيع

كشف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن مشائخ وعلماء دين نصحوا الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل، وأكد أنهم لن يتركوا طريق لمساعدة البلاد وتحقيق مصالحها.
وقال “حميدتي” خلال مخاطبته مناسبة اجتماعية بمحلية أم درمان أمس بحسب صحيفة الصيحة، رداً على سؤال بشأن التطبيع مع إسرائيل: “عشان ما تحملونا المسؤولية أنا هنا بقول ليكم كلام مافي زول بقولو الشيوخ كلهم قالوا طبعوا مع إسرائيل عشان تكونوا عارفين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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