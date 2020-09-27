نسرين النمر: مهتمة بالمؤتمر الاقتصادي

أبدت الاعلامية نسرين النمر اهتمامها بالمؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت اعماله امس في حضور رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك. وكتبت نسرين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “المؤتمر الاقتصادي الذي انطلق امس فرصة ذهبية لاتخاذ قرارات مفصلية لمعالجات تشوهات الاقتصاد البنيوي، فرجاء لا تحرمونا هذه الفرصة يا أيها النخب”، وقد وجد المنشور بحسب صحيفة آخر لحظة، تفاعلاً من جمهور الصفحة ومتابعيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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