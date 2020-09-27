الخطوط السعودية توافق على إلغاء رسوم خدمات التذاكر

وافقت الخطوط الجوية السعودية، على إلغاء رسوم الخدمات للتذاكر والبالغة (27) دولاراً حتى الخامس من أكتوبر المقبل، على أن تكون قيمة التذكرة (307) دولار.

وقال أمين أمانة السفر بشعبة وكالات السفر والسياحة عماد أبو زيد وفقاً لمصادر أمس، إن الخطوط الجوية السعودية أبلغتهم بإلغاء رسوم الخدمات للتذاكر والبالغة (27) دولار حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

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وبحسب صحيفة الصيحة، وجهت الشعبة كافة الوكالات للإلتزام بالسعر المحدد للتذكرة والخدمات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)