قال إنها “سددت ضربة قاضية لـ القراي” غيداء الحكيم الأولى في شهادة الأساس

حققت الطالبة السودانية النابغة “غيداء” ابنة الداعية الاسلامي الشيخ “محمد هاشم الحكيم” المرتبة الأولى مشترك في امتحانات الأساس بولاية الخرطوم هذا العام.

و”غيداء” حافظة القرآن الكريم منذ الصف السادس، دوَّن والدها الشيخ محمد هاشم الحكيم، على صفحته بـ فيسبوك امس السبت، قائلاً ” إن ابنته سددت ضربة قاضية لمدير المناهج ” عمر القراي”، الذي قال في وقت سابق، إن حفظ القرآن للطلبة يشغلهم من التحصيل الأكاديمي عن بقية المواد.

وأشار “الحكيم” إلى أن ابنته حافظة للقرآن الكريم وحققت المرتبة الأولى في امتحانات الأساس، داعياً “القراي” إلى مراجعة موقفه من كتاب الله.

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وسبق أن قدم الشيخ “ الحكيم” نموذجاً عملياً بحفظ بناته الثلاث للقرآن الكريم كاملاً وهن في مرحلة الأساس، مخاطباً مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، د. عمر أحمد القراي، ومقدماً له بحسب صحيفة السوداني، الدعوة لجلسة عائلية بمنزله.

يُذكر أن الطالبة “غيداء” كانت قد امتحنت من مدرسة زيد بن ثابت القرآنية التي صادرتها لجنة إزالة التمكين، وأحرزت المدرسة تفوقاً كبيراً خلال امتحانات هذا العام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)