شاهد بالصورة والفيديو.. يحدث في السودان.. فنان وفنانة يتبادلان الأحضان الدافئة أعلى المسرح وأمام أعين الجمهور والفنانة تزيد الوضع اشتعالاً برقصات مثيرة

أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مطربة سودانية وهي تقدم فواصل من الرقص المثير وملابس ضيقة خلال حفل خاص شهده جمهور غفير من الشباب الذين تفاعلوا مع الفنانة وحفزوها على تقديم الرقصات المثيرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت نفس الفنانة في مقطع فيديو ثاني وهي تصعد أعلى المسرح لتشارك أحد الفنانين الغناء في وصلته التي كان يقدمها بحضور جمهور كبير.

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المطربة أقتحمت المسرح وقامت بتحية الفنان قبل أن يتحول السلام من سلام بالأيدي إلى سلام بالأحضان ويستمر لفترة ليست بالقصيرة.

من جانبه فقد صب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبه على الفنان والفنانة بسبب لقطة الأحضان التي علق عليها بعض المتابعين بطريقة ساخرة حيث كتب أحد النشطاء (أحضان دافئة بين فنان وفنانة في حفل بالخرطوم) وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بضرورة التدخل لحسم مثل هذه التصرفات حتى لا تتكرر وتزيد عن حدها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)