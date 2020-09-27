عاجل| وزير الطاقة يفجر مفاجأة عن الإخوان.. هذا مال قاله

الأحد 27 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الطاقة والتعدين المكلف في السودان خيري عبدالرحمن إن نظام الإخوان البائد، وظف قطاع الكهرباء لخدمة مصالحه وانتهج أسلوباً تدميريا وليس تنموياً.



واعتبر خيري، خلال كلمة بمؤتمر السودان الاقتصادي الذي انطلق في الخرطوم السبت، أن حل مشكلة الكهرباء ينهي رحلة المعاناة التي يواجهها المواطنين.

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وقال إن وزارته تحتاج إلى (61) مليار جنيه لحل مشكلة قطاع الكهرباء.

وأقر الوزير بأن التطور في قطاع الكهرباء بطيء وغير نوعي، وأشار إلى أن الكهرباء تغطي 36% فقط من السكان ووصف ذلك بأنه فارق كبير يجب معالجته ووضعه في عين الاعتبار برصد ميزانيات.

ويواجه السودان عجزا كبيرا في الإمداد الكهربائي خاصة في فصل الصيف، رغم امتلاكه نحو 5 سدود للتوليد المائي وعشرات المحطات الحرارية.

وشهدت الخرطوم، السبت، انطلاق فعاليات مؤتمر السودان الاقتصادي الذي سيستمر لثلاثة أيام، ويبحث سبل الإصلاح الاقتصادي في البلاد.