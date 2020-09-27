التعايشي ببخت الرضا : تطوير المناهج هم قومي ونداء وطني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي حرصه ورعايته لتطوير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي حتى يسهم في بناء أجيال متقدمة في المجالات التعليمية المختلفة.

وأوضح التعايشي في تصريح صحفي وفق ( سونا ) عقب مشاركته في ورشة إدخال البيئة والتغير المناخي في المناهج التعليمية والتي انعقدت اليوم بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا أن قضية تطوير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي يجب أن تكون هما قوميا ونداء وطنيا نسبة للأدوار التي يقوم بها في دفع العملية التعليمية بالبلاد.

وقال التعايشي إن المركز بامكاناته الحالية لا يستطيع أن يقوم بالدور المطلوب منه في تطوير التربية والتعليم في السودان

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وأضاف التعايشي بأنه سيتبنى مخرجات وتوصيات الورشة حتى تشهد البلاد إدخال البيئة في المنهج التربوي لأول مرة في السودان.

وأشار التعايشي إن إدخال البيئة في المناهج التعليمية سيعمل على التغيير الإيجابي في المفاهيم المتعلقة بحياة المجتمعات في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية .

وأضاف أن من أسباب الصراعات في البلاد نضوب الموارد الطبيعية نتيجة لعدم الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وقال “إن الدولة لايمكنها أن توقف الحرب وخلق تنمية مستدامة إلا بتقديم التنمية كواحدة من الأولويات الوطنية بالبلاد”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)