رحبت المملكة العربية السعودية بانعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي، وأعربت عن أملها بأن تساهم مخرجاته في إنعاش الوضع الاقتصادي وتحقيق أهدافه نحو الإصلاح الشامل والتنمية الأقتصادية المستدامة لتحقيق النهضة والرفاهية للشعب السوداني. وقال سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، وفق صحيفة السوداني علي بن حسن جعفر في تصريحات على هامش المؤتمر، إن المملكة حريصة على دعم وتعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات التنموية، وتوسيع فرص الاستثمار والاستفادة من فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بما يحقق الأهداف المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تأمل أن تُساهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي في النهضة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.