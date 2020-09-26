وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

توفي الفنان المصري المنتصر بالله عن عمر 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، السبت

وقالت النقابة في بيان مقتضب وفق سكاى نيوز: “البقاء لله. تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير المنتصر بالله”وكشفت تقارير صحفية مصرية أن الفنان الراحل توفي في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد نحو 12 عاما من المعاناة مع المرض واشتهر المنتصر بالله بأداء الأدوار المساندة، لا سيما الكوميدية والشريرة تخرج المنتصر بالله في معهد الفنون المسرحية، وحصل على درجة الماجستير في المجال ذاته، وظهر لأول مرة مع فريق ثلاثي أضواء المسرح بالسبعينات.

وصعد نجم المنتصر بالله سريعا مع تألقه في أداء الأدوار الكوميدية، ورغم أنه لم يحصل على بطولات مطلقة فإنه لاقى إعجاب الجماهير وكون قاعدة شعبية كبيرة.

Advertisements

ويمتلك الراحل رصيدا فنيا كبيرا، وكانت أهم أعماله السينمائية “تجيبها كده تجيلها كده هي كده”، و”يا تحب يا تقب” و”ضد الحكومة”، وفي المسرح قدم مجموعة كبيرة من الأعمال أهمها “شارع محمد علي” و”علشان خاطر عيونك” و”العالمة باشا”، أما أبرز مساهماته التلفزيونية فهي “أرابيسك” و”أنا وانت وبابا في المشمش” و”أبناء ولكن”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)