أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ان أولويات الحكومة الانتقالية تتمثل في إيقاف الحرب وبناء السلام، معالجة الأزمة الاقتصادية، إرساء أسس التنمية المستدامة، مكافحة الفساد والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة إضافة الي الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة.
وقال في ورقته حول الدولة التنموية الديموقراطية ورؤى وتحديات وأولويات حكومة الفترة الانتقالية في الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة السبت، وفق ( سونا ) إن أولويات الحكومة الانتقالية في مجال التنمية تتمثل في تصحيح الإختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو بزيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية، وترشيد الانفاق الحكومي، ومعالجة الديون، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبناء الثقة في النظام المصرفي واستقرار الاسعار.
وأكد أن من أولويات حكومته أيضا الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الناتج المحلي والدخل القومي، والاعتماد على الصناعات التحويلية بتعزيز جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص لقيادة زمام المبادرة في تطوير قطاع الصناعة بجانب تنمية المهارات والقدرات ورأس المال البشري لرفع كفاءة الانتاج.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك أمام المؤتمر الإقتصادي: تلك هى أولويات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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