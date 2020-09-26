حمدوك أمام المؤتمر الإقتصادي: تلك هى أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ان أولويات الحكومة الانتقالية تتمثل في إيقاف الحرب وبناء السلام، معالجة الأزمة الاقتصادية، إرساء أسس التنمية المستدامة، مكافحة الفساد والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة إضافة الي الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة.

وقال في ورقته حول الدولة التنموية الديموقراطية ورؤى وتحديات وأولويات حكومة الفترة الانتقالية في الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة السبت، وفق ( سونا ) إن أولويات الحكومة الانتقالية في مجال التنمية تتمثل في تصحيح الإختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو بزيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية، وترشيد الانفاق الحكومي، ومعالجة الديون، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبناء الثقة في النظام المصرفي واستقرار الاسعار.

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