الري: مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم القطاعات

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السبت 26 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.
وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم السبت، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 460 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 80 مليون متر مكعب.
وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في كل القطاعات.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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