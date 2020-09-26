شاهد.. مشارك في المؤتمر الاقتصادي يبدي أمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استغرابه لعدم إقالة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني

في الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي، أوضح الفاضل عباس (استاذ جامعي متقاعد) ،أمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استغرابه لعدم إقالة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني الذي ذكر أنه يتحمل الفشل في بعض الأزمات الحالية. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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