مصدر رسمي: إدارة ترامب لن تنتظر الكونغرس لرفع السودان من الإرهاب

علمت مصادر عن اتجاه الحكومة الأمريكية لإزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر المقبل حتى لو لم تنعقد جلسة الكونغرس حول هذا الشأن.

وقال مصدر حكومي سوداني من واشنطن- فضل عدم ذكر اسمه – بحسب صحيفة الديمقراطي إن مسؤولاً كبيراً بالخارجية الأمريكية أبلغهم عزم الإدارة على إتخاذ القرار حتى لو تأخرت جلسة الكونغرس بهذا الخصوص.

وأضاف أنه يمكن للرئيس الأمريكي إتخاذ القرار منفرداً حيث تسمح الصلاحيات للسلطة التنفيذية بإتخاذ القرار، ويكون نافذاً بصورة دائمة إذا لم يتداول حوله الكونغرس في مدة أقصاها 100 يوم.

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وأوضح المصدر أنهم كانوا ينتظرون الكونغرس لإصدار قانون الحصانة السيادية حتى يتماشي قرار إزالة اسم السودان، مع عدم رفع دعاوى أخرى ضد البلاد.

وزاد: (ولكن يمكن الفصل بين القرار والتشريع، وهذا ما ستذهب إليه إدارة ترامب حال تأخرت جلسة الكونغرس، حيث يمكن إصدار القرار وانتظار التشريع).

وأكد المصدر أن إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت مسألة وقت.

وحول الخطوات التي وصل لها اتفاق التطبيع مع إسرائيل إمتنع المصدر عن التعليق في هذا الموضوع قائلاً إنه غير ملم وغير مخول للحديث في هذا الشأن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)