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بسبب حصة الخبز إصابة عدد من عمال مخبز

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Samira Yousif 0 تبليغ

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دونت شرطة الثورة جنوب بلاغات ضد عدد من عمال المخبز بسبب حصة الرغيف وقد أصيب عدد من الأشخاص من أبناء المنطقة بإصابات متفاوتة.

 

فيما قام عدد من أبناء المنطقة بتدوين بلاغ للنيابة ضد أفراد بقسم الشرطة لاعتدائهم على عدد من العمال حيث تعرضوا لإصابات متفاوتة نظير التحامهم بالشرطة وبدأت لجان المقاومة بالثورة الحارة “11” بحسب صحيفة الدار، في تقصي الحقائق حول إصابة عدد من عمال المخبز للوصول للحقيقة الكاملة حول إصابة العمال، فيما تدخل أعيان المنطقة لإخماد النيران الملتهبة بين الطرفين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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