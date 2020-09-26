المتهمون بكسر حراسة في قبضة شعبة مباحث ام درمان شمال

لم تغمد عيون شعبة مباحث ام ردمان شمال ولم يهدأ لهم بالاً إلا بعد الوصول للشبكة الاجرامية وهي تتكون من “3” متهمين قاموا بواسطة صفيحة منشار بقطع سيخ شباك حراسة قسم ام درمان شمال ولاذوا بالفرار.
عندها أمر العقيد شرطة احمد المرتضى رئيس قسم شرطة ام درمان شمال أمر شعبة المباحث بالانتشار وجمع المعلومات والتحريات الدقيقة لالقاء القبض على المتهمين وفي زمن وجيز تمكنت شعبة المباحث بحسب صحيفة الدار، من إلقاء القبض على المتهمين واحد تلو الآخر بكمين محكم يدل على الحس الأمني العالي لشعبة مباحث ام درمان شمال في فك طلاسم كبرى البلاغات وتم اقتياد المتهمين للقسم ودون بلاغ في مواجهتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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