قيادي بـ”قوى الحرية”: الحرية والتغيير متوافقة على رفض التطبيع مع إسرائيل

أكد القيادي بـ(قوى الحرية والتغيير)، التجاني حسين، رفض التحالف القاطع للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات من انتهاء مباحثات سودانية أمريكية شملت قضية التطبيع ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Advertisements

وقال حسين في حديثه بحسب صحيفة الديمقراطي أمس، إن قوى الحرية والتغيير بجميع مكوناتها توافقت على رفض التطبيع وأعلمت رئيس الوزراء بموقفها، لكن الأخير قال لهم إن البت في الملف ليس من سلطات الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)