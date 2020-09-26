الرئيسية/أخبار/ مباشر: المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس بولاية الخرطوم أخبار منذ ساعة واحدة 0 مباشر: المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس بولاية الخرطوم الخرطوم(أخبار الخليج 365) Advertisements منذ ساعة واحدة 0

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