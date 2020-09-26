عاجل.. البرهان: هناك فرصة لشطب السودان من الدول الراعية للإرهاب

السبت 26 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، يوم السبت، أن حكومة الخرطوم تحاول الاستفادة من فرصة متوفرة لرفع اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وأشار البرهان، في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، إلى وجود عدد من الفرص الواجب استخدامها أمام الحكومة السودانية «للخروج مما نحن فيه من أزمات». وفق موقع «روسيا اليوم»

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وأشار البرهان إلى أن «ما حققه السودان من سلام» يمكنه من إجراء إصلاحات بنيوية وسياسية في كافة بقاع البلاد، مضيفا: «كذلك لدينا فرصة سائحة نعمل على اغتنامها، وهي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

ولفت البرهان إلى أن بقاء السودان في القائمة السوداء يحول دون اندماجه بالمجتمع الدولي و«ضخ روح عالمية متجددة في جسد الاقتصاد الوطني» وإعادة بناء علاقاته الخارجية بما يعزز المصلحة الوطنية.

وشدد رئيس مجلس السيادة على أن السودان يستحق الخروج من أزمته، بعد ما قدمه من تضحيات.

وجاء ذلك في أعقاب مفاوضات أجراها البرهان في الإمارات مع مسؤولين أمريكيين، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية إبرام اتفاقية سلام بين السودان وإسرائيل مقابل رفع الولايات المتحدة اسم الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب.