خرجت وزيرة الخارجية المستقيلة ، اسماء محمد عبد الله، عن صمتها وكشفت عن تعرضها لهجوم منظم وممنهج منذ ان وطئت اقدامها الوزارة.
وأكدت أسماء في حوار سابق لها انها لم تكن من اختيار قوى الحرية والتغيير، وأشارت الى عوامل اخرى جاءت بها الى الوزارة.
وقالت: سفراء ودبلوماسيون يتبعون للنظام السابق ما زالوا بالخارجية، وكشفت عن سر بقائهم حتى اليوم، وتأسفت الوزيرة المستقيلة على الدبلوماسية بالسودان وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية لا تعتبر مهنة مثل نظيراتها من المهن، وأكدت أسماء ان نظرة السياسيين لا سيما مكونات قوى الحرية والتغيير للدبلوماسية جعلتها مهنة من لا مهنة له.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية السابقة: الدبلوماسية أصبحت مهنة من لا مهنة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.