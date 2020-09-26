وزيرة الخارجية السابقة: الدبلوماسية أصبحت مهنة من لا مهنة له

خرجت وزيرة الخارجية المستقيلة ، اسماء محمد عبد الله، عن صمتها وكشفت عن تعرضها لهجوم منظم وممنهج منذ ان وطئت اقدامها الوزارة.

وأكدت أسماء في حوار سابق لها انها لم تكن من اختيار قوى الحرية والتغيير، وأشارت الى عوامل اخرى جاءت بها الى الوزارة.

وقالت: سفراء ودبلوماسيون يتبعون للنظام السابق ما زالوا بالخارجية، وكشفت عن سر بقائهم حتى اليوم، وتأسفت الوزيرة المستقيلة على الدبلوماسية بالسودان وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية لا تعتبر مهنة مثل نظيراتها من المهن، وأكدت أسماء ان نظرة السياسيين لا سيما مكونات قوى الحرية والتغيير للدبلوماسية جعلتها مهنة من لا مهنة له.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)