السودان: (3) ملايين طفل خارج مظلة التعليم

كشفت ورشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان هنالك “3” ملايين طفل سوداني خارج التعليم، 3% منهم من ذوي الاعاقة. وقال بروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان معظم الجامعات السودانية لا تتوفر فيها بنيات اساسية مناسبة لاستيعاب الاشخاص ذوي الاعاقة مشيراً للتميز الايجابي للتعليم العالي لفئات ذوي الاعاقة والنساء والمتأثرين والنزاعات بشرط التعليم الاكاديمي. ودعت الورشة لتعزيز وصول الاشخاص ذوي الاعاقة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي نظمتها الوزارة الاربعاء الماضي بالتعاون مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة والوكالة الايطالية للتعاون الدولي لادراج نوع الاعاقة في الرقم الوطني لتسهيل تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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