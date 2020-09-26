مجلس البيئة: الأسواق غير صالحة للعمل ولو طبق القانون لاغلقت جميعها

قال الدكتور بشرى حامد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة بولاية الخرطوم ان الوضع البيئى الآن خطير ويحتاج للتدخل العاجل بسبب تراكم النفايات ومياه الامطار والفيضانات وانعدام الصرف الصحي.
وأشار الى ان الحل هو التخطيط خصوصاً في الاسواق وفتح الشوارع.
وقال بحسب صحيفة السوداني الدولية انها مسؤولية المحليات.
واشار بشرى الى ان عمليات البرق الخاطف التي نفذتها الشرطة يجب ان تتجه نحو الاسواق لانها اصبحت مهدداً بيئياً وامنياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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