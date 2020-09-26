كشف مسؤول بحزب الأمّة برئاسة مبارك الفاضل، عن أنّ مكتب وزير وزارة مجلس الوزراء، عمر مانيس، أخطر مسؤولي قاعة العباسي في الخرطوم بعدم استضافة مؤتمر جمعية الأخوة السودانية الإسرائيلية المقرّر له اليوم”السبت”.
وأوضح المسؤول الذي فضّل حجب اسمه، أنّ مكتب الوزير هدّد بسحب التصديق حال مخالفة توجيهات الوزارة”.
وأشار في الوقت ذاته بحسب صحيفة السوداني، إلى أنّ وكالة الأنباء الرسمية في السودان اعتذرت عن استضافة المؤتمر الصحفي الذي من المقرّر أن يخاطبه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.
وترفض قوى سياسية في السودان أيّ اتّجاهٍ للتطبيع مع إسرائيل، راهنة الأمر للحكومة المنتخبة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إخطار حمل تهديدًا من مكتب مجلس الوزراء بمنع قاعة بالخرطوم من استضافة مؤتمر”الأخوة السودانية الإسرائيلية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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