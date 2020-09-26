منعم سليمان: برهان وحمدوك وحميدتي وبينهم نحن!

الكراهية هي أكثر المشاعر التي تجعل الإنسان ينزع إلى الوحدةِ، حيثُ تأخـذ الشخص إلى نفسهِ فقط فتلهيهِ بهـا، وتُنسيــه كل ما/ ومن حوله، وتقتـل في دواخلـه المشاعر والأحاسيـس، فيصبح الشخص الذي تُحركه الكراهيـة؛ دون المبـادئ، جُـزءًا لا هويّة له، يتحرق رغبةً في الالتحـامِ بالأجـزاء التي تشبهـه، فينتهـي به الأمر إلى البحـثِ عن كارهيـن و(كريهيـن) آخـرين ليتحـالف معهـم.

والمُحصّلة النهائية ان هذه الكراهية تجعل ذلك الشخص يتخلى عن كل القيِّم النبيلة التي ظلّ يُدافع عنها وينافح من أجلها، فُيعيد دون أن يدري صياغة نفسه على صورة الشيطان، ويتحول إلى ما هو أسوأ ممن ينتقدهم!.

أتمنى لو كنت أنا كاتب هذه الموعظة الأخلاقية العظيمة، ولكنني أنقلها من نسخة مهترئة لكتاب – لا أزهد من التعريف به- موسوم بـ(المؤمن الصادق: أفكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية) تأليف “إيريك هوفر”، وترجمة “غازي القصيبي”، وهو شاعر ومثقف ودبلوماسي سعودي ألمعي. اشتريت الكتاب من بائع كتُب جائل ألّح عليّ دون سائر خلق الله من السابلة بشوارع القاهرة، وفقدته لاحقاً بعد أن استعاره مني أحد الأصدقاء ولم يرجعه حتى لحظة كتابة هذه السطور، وهو صديقي العزيز “مبارك أردول” – حارس ذهب الدولة- وقد قيل قديماً: ” كل كنز يحرسه جان”.

سبب كل هذا الاستطراد هو مناخ الكراهيِّة الذي أصبحت تمتليء به وسائل التواصل الإجتماعي في بلادنا، وحملات التشهير والتخوين وحفلات الشواء المجانيّة التي تُقام على أجساد وأرواح وسمعة الناس؛ على نحوٍ تحولت فيه بعض الصفحات إلى “كتائب ظل” جديدة، تقتل بلا تردد وتُشهِّر دون تثبت وتقذف دون أن تعرف!.

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بالأمس أرسل لي أحدهم مستسفسراً عن ما أسماه التحول في كتاباتي و”مهادنتي” رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان – أي والله قالها هكذا- وكأنني كتبت عهداً وميثاقاً معه بأن انتقد البرهان على مدار الساعة وطوال الحياة، وكأنني معد وكاتب لـ(برنامج ما يطلبه المستمعون)، وكأن مهمة الكاتب الصحفي أن يظل على موقف واحد من المسؤول ناقداً وناقماً عليه، وكأنه يجب على الكاتب أن لا يغير موقفه بتغير الأحداث والمواقف! وأنا لم، ولا أكتُب ضد البرهان لأنه البرهان، فلا أنا أعرفه ولا هو يعرفني، وليس بيننا أي نزاع شخصي، والأمر لا يتعلق بشخصه؛ وإنّما بمواقفه، فكُلما قال أو فعل ما من شأنه دعم مسيرة الإنتقال والتحول الديمقراطي يظل محل دعمي وموضع تقديري وإشادتي، والعكس صحيح، وكذلك الأمر مع رئيس الحكومة د. حمدوك بشأن عمل حكومته، وأيضاً “حميدتي” والذي أقنعني بأفعاله وأعماله قبل حديثه التزامه التام بمسيرة التحول والانتقال، وإذا تغيّر هذا الموقف فلن يجد مني سوى ما يتطلبه الموقف الجديد.

إنّ هذه الأفكار والتصورات السطحيّة البائسة التي صارت ِسمة ملازمة لمواقع التواصل الإجتماعي لدينا (واتس آب، فيسبوك) هي نتاج مرحلة ما بعد الثورة التي شهِدت دخول جماعات جديدة لا علاقة لها بالسياسة ودهاليزها، تُفسرْ السياسة بمعايير التجارة والرياضة والعلاقات العاطفيّة، فأفسدوا السياسة كما التجارة والرياضة وحتى العاطفة، وشوهوا التواصل ومواقعه التي أصبحت طاردة لكل من يحرص على أن تظل مكارم الأخلاق باقية بين الناس، بل جعلت البعض يتبنون الرأي الصارخ للأديب الإيطالي العالمي “أمبرتو إيكو” بكلِ ما يحمله هذا الرأي من إطلاق وعسف، وهو القائل: ” وسائل التواصل الاجتماعي منحت حق الكلام لفيالق من البلهاء والحمقى، ممن كانوا يتحدثون في البارات بعد شرب كأس من النبيذ، وكان يتم زجرهم واسكاتهم، أما الآن فصار لهم حق الحديث والإدلاء بآرائهم مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل، انها غزوات البلهاء والحمقى”.

نعم انها غزوات البلهاء والحمقى!

منعم سليمان

صحيفة الديمقراطي