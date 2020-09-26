الجالية العراقية بالخرطوم تستغيث بسفارتها

أطلق رئيس الجالية العراقية في السودان نداء استغاثة للقنصل العام بسفارة بلاده في الخرطوم، كاشفا فيها عن قرارات منع سفرهم من قبل وزارة الداخلية السودانية لكل عراقي يحمل جنسية سودانية. وقال رئيس الجالية إنه تم تشكيل لجنة فحص من السجل المدني لملف كل شخص تم تجنيسه خلال فترة النظام السابق، وتحديدا خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأضاف وفق صحيفة السوداني بأنهم قابلوا اللجنة منذ شهر ولم يسمحوا لهم بالسفر بجوازاتهم العراقية. مردفاً أن حظرا قد تم على كل ممتلكاتهم وأصولها، مشيرا إلى أن الجالية بها رجال أعمال ومستثمرين كبار، فضلاً عن وجود من يحتاجون للعلاج في الخارج وآخرين عوائلهم خارج السودان. مطالباً بفك الحظر عن جوازاتهم وممتلكاتهم قائلاً ” إن كانت لديهم مشكلة مع النظام السابق فنحن لسنا طرفا في ذلك”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)