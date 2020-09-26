المنتخب الوطني يكرر فوزه على نظيره التشادي

جدد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزه على نظيره التشادي في المباراة الإعدادية الثانية التي جرت الجمعة على الملعب الوطني في انجمينا؛ بهدفي أبوعاقلة عبدالله في الدقيقة (45) من عمر اللقاء، ومحمد عبدالرحمن في الدقيقة 75.
وكان صقور الجديان وفق ( سونا) قد فازوا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الاولى على التشادي عصر الأربعاء الماضي،
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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