تعليق إضراب ضباط المراقبة الجوية

أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدنى تعليق العمل باضراب التباطؤ بزيادة الفترة الزمنية بين إقلاع – هبوط – عبور الطائرات الذي أعلن تطبيقه السبت لمدة أسبوع تقديرا لجهود المدير العام لسلطة الطيران المدني واهتمام الدولة بأعلى مستوياتها بمطالب العاملين.

وأوضحت اللجنة المكلفة في بيان اصدرته مساء الجمعة ان اجتماعا عقد اليوم ضم السادة وزير الدفاع، وزيرة المالية، امين عام وزارة الدفاع، وكيلة وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة الطيران المدني والمدير العام، المدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والاطراف الأخرى،

حيث تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين وقد قرر وزيرا الدفاع والمالية العمل بموجب فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وصرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا.