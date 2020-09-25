اتفاق جوبا للسلام في السُّودان: أسراره وتحدياته

نظم مركز طيبة برس للاعلام ظهر الجمعة منتدى بعنوان “قراءة في وثائق جوبا” للحديث حول الاتفاقية ومناقشة أهم ما تم الاتفاق عليه وذلك بحضور محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي .

وقال التعايشي وفق ( سونا) إن حكومة الفترة الإنتقالية تدرك تماما التحدي الذي يواجهها الآن هو تحقيق السلام وتنفيذ اتفاقية السلام، وأكد على ضرورة مناقشة الاسباب الاساسية التي قادت للحرب والقضايا التي تسببت فيها.

واوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أن وثيقة جوبا توصلت الى اتفاق حول طبيعة الدولة السودنية بأن تكون فدرالية، كما حدد علاقة الدين والدولة بفصل مؤسسات الدين عن مؤسسات الدولة بحيث تكون الدولة على مسافة واحدة بين جميع الاديان وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن كل ذلك في دستور السودان.

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وقال محمد حسن التعايشي إن الوثيقة اعتمدت نظام حكم السودان على اساس فدرالي وان يدار السودانيين بثمانية أقاليم تشمل (الخرطوم، إقليمين لكردفان، الوسط، النيل الازرق، شرق السودان، شمال السودان، دارفور) وأن يُعقد مؤتمر للحكم والادارة خلال ستة اشهر من توقيع اتفاقية السلام مهمته وضع حدود نهائية بين الاقاليم ومستويات الحكم الاتحادي وهيكل الحكم الاقليمي وسلطات الحكومات المحلية.

وتحدث التعايشي عن الاتفاق حول الثروة والموارد وذلك بمعالجة الاختلالات التنموية التي بسببها قامت الحرب حيث تم الاتفاق على الطريقة التي ستقسم بها الموارد والالية التي ستنفذها وتركت مسألة تفصيل الموارد لمفوضية تخصيص الإيرادات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)