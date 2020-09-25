برنامج الغذاء العالمي يسير قافلة لولاية كسلا

سير برنامج الغذاء العالمي بولايه كسلا قافله لدعم المتاثرين بالسيول بمحليه نهر عطبره عقب اجراء المسح العاجل لتحديد احتياجات المتضررين وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد البرنامج ابان السيول التي اجتاحت المحليه. واوضح رئيس الوفد الأستاذ سيف الدين ابراهيم ان القافله تحتوى على كميات مقدرة من الذره لعدد ألف و95 اسرة سيتم توزيعها على المتضررين وفقا لاحصاءات الحصر والنسب المحددة، وقال ان القافله تستهدف 250 اسره بقريه الماربنبا و445 اسرة بقريه البطانه و400 اسرة بقرية 24 المزار، واضاف ان التوزيع سيتم بمشاركه المحليه واللجان المعنيه وقيادات المجتمع بالقرى. Advertisements من جانبه اوضح مسؤول الامن والسلامه لبرنامج الغذاء العالمي بالولايه الباقر محمد وفق ( سونا) اهتمام البرنامج بمبدأ الشفافيه والحرص على ايصال الدعم للاكثر تضررا من السيول مشيرا الى ضرورة اختيار الموقع المناسب للتوزيع مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطات اللازمه تحسبا لجائحة كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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