مناسيب النيل تواصل الانخفاض بمعظم الاحباس

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات في بيان لا اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غد (السبت) سيكون في حدود 480 مليون متر مكعب بينما ينخفص وارد العطبراوي الى حدود 80 مليون متر مكعب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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