قطاع المعادن يدعم المتاثرين بالسيول والفيضانات

بعثت الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة دلقو للتعدين القافلة الأولى من مواد الإغاثة والايواء للمناطق التي تأثرت بالسيول والفيضانات في الولاية الشمالية في اطار انشطة المسؤلية الاجتماعية للشركتين بالنسبة للمناطق المنكوبة.

وقال بيان صحفي من الشركة السودانية للموارد المعدنية وفق ( سونا) انه وفي “مبادرة كريمة ولفتة إنسانية نبيلة تقدمت شركة دلقو الناشطة في حقل التعدين بالولاية الشمالية” تم توفير مخيمات إيواء لمن اجبرتهم تداعيات الخريف والأمطار والسيول لهجر مساكنهم و السكن في العراء. واكد البيان ترحيل الدفعة الأولى للولاية الشمالية عبر جدول لتوزيع تلك المواد تحت إشراف وبمتابعة المدير العام للشركة السودانية المهندس مبارك اردول.

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واوضح البيان ان المبادرة تغطي عدد من الولايات بما في ذلك ولايات الشمالية ونهر النيل وسنار والجزيرة بهدف تخفيف حجم المعاناة والآثار الناجمة عن السيول والأمطار . واعلن البيان الثلاثاء القادم سيشهد وصول كميات من مواد الإيواء والإغاثة تأتي هذه المواد وفاءً للمسؤولية المجتمعية لتلك الشركة تجاه المجتمعات المحيطة بمناطق الانتاج وغيرها من مناطق تأثرت بالفيضانات.

ودعا البيان كافة الشركات العاملة في قطاع المعادن أن تتفاعل أكثر مع المناطق التي تأثرت بالسيول، وقال “في ذات الوقت نثمن غاليا جهد العديد من الشركات التي لبت نداء الإنسانية وقدمت دعما مقدرا آليات ومعدات ومواد لإزالة اثار الفيضانات”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)