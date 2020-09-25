“التجارة” تتراجع عن إضافة “التبغ والسجائر” للسلع الضرورية معتذرة للشعب السوداني

تراجعت وزارة الصناعة والتجارة، عن قرار اضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر إلى مدخلات الإنتاج الصناعى التى سوف تستفيد من حصائل صادرات السلع الأخرى للسلع للضرورية. و وجه وزير التجارة والصناعة مدنى عباس وكيل التجارة وفق صحيفة السوداني بسحب مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية فى منشور بنك السودان الأخير. وشرح “محمد على عبدالله” وكيل وزارة التجارة ملابسات ادخال التبغ و السجائر ضمن السلع الضرورية، وعبر في تصريح لسونا عن “اعتذاره للشعب اذا سبب قرارنا أى إساءة لأى شخص”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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