شاهد : وراق يكشف مُلابسات الفيديو المُتداول

أوضح والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق مُلابسات الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وقال وراق وفق صحيفة (السوداني)، إن الفيديو مبتور، والرد ليس موجهاً للطفل الذي تكلم عن سعر الرغيف إنما لشباب يقفون خلفهُ،
وتابع: طلبنا منهم أكثر من مرة الصمت للاستماع للمطالب والرد عليها، وأضاف: رفضوا وأحدثوا هرجاً، هم أطفال صغار، وفيما يخص كلام الطفل لم أُركز فيه إلا بعد مشاهدتي للمقطع المبتور، وهذا دليل أن الرد ليس مُوجّهاً له.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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