تطوير التعاون النفطي بين السودان ودولة الجنوب

وقعت وزارة الطاقة مسودة لتطوير اتفاقيات التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان في المجالات الفنية والاقتصادية في اطار توسيع آفاق التعاون في مجال النفط، وشملت تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الانتاج النفطي في جنوب السودان
بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية . كما شملت مسودة الاتفاقيات دخول حقول جديدة لزيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان في حقلي الوحدة وتوماثاوث بجانب العمل على اعادة الضخ بحقل (5A) ودخوله في دائرة الانتاج النفطي وتقديم الدعم الفني في مربعي (3،7) بدولة الجنوب،
كما شملت المسودة الوقوف على موقف الترتيبات المالية الانتقالية وموقف كميات الامداد من خام دار لكل من محطة ام دباكر ومصفاة الخرطوم، وتسريع وصول وتخليص المواد والمعدات التي تخص قطاع نفط الجنوب عبر ميناء بورتسوان .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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