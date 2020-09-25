البرهان يفتتح جلسات أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي

تفتتح في التاسعة من صباح السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، والذي يشرف جلساته بالحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والذي سيخاطب أعمال الجلسة الافتتاحية.

وينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، والذي يقدم ورقة عمل في المؤتمر، بعنوان: الرؤى، التحديات، واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.

ويناقش المؤتمر وفق ( سونا) على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، وعدد من النشاطات والنقاشات الجانبية، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من ثمانية عشر ورشة قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له. ومن المأمول أن يوفر المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات اصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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