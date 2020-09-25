فى عملية ( نوعية) الشرطة تحرر طفلة (مختطفة) و تعتقل الجاني

تمكن فريق مشترك من شرطة ولاية الجزيرة من إعادة طفلة لوالديها خلال ساعات معدودة من اختطافها وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة

اللواء حقوقي/ إبراهيم شمين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة وفق صحيفة أخر لحظة ورد بلاغ الي قسم شرطة الربع من المواطن (خ.س.أ) يفيد باختفاء طفلته ذات العشر سنين منذ السابعة صباحا تم اتخاذ إجراءات وتشكيل فريق ميداني وتعقب المشتبه به وأثناء ذلك تم اعتراض مكالمة علي هاتف والد الضحية كان الخاطف طرفها الآخر والذي طالب بفدية مالية قدرها مبلغ 10 الف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفلة وتمت ملاحقة المتهم عبر استخدام تقنية متطورة

وتوصلوا الي تحديد هوية الخاطف وتلقي الفريق دعما فنيا من جهاز المخابرات العامة عبر إحداثيات تواجد المتهم الذي تحرك برفقة الضحية باتجاه قرية بنت الحاج ومنها الي عديد ابو عشر والسريحة وأخيرا منطقة ازرق وتمت مداهمة منزل وانتزاع الطفلة والقبض علي المتهم (ع.م.أ) 20 عاما ذلك بقرية ازرق تم اقتيادة بصحبة قوة الي قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالحصاحيصا وتحرك فريق اخر الي المستشفي حاملا الطفلة المحررة مصحوبا باورنيك 8جنائي وجاءت النتيجة بسلامة الطفلة من جميع الاعتداءات وتم عرضها علي اختصاصي نفسي بجانب معاينتها بواسطة اختصاصي اجتماعي بوحدة حماية الأسرة والطفل تم تعديل إجراءات البلاغ و في تمام الساعة الرابعة عصرا كانت الطفلة في أحضان والدها وسط زغاريد الفرح وتهليل مواطنين تدافعوا الي القسم لتهنئة أسرة الطفلة وقوات الشرطة. يشار الي ان الجريمة وفق حيثياتها تعتبر من النوادر بالجزيرة لغرابتها من جهة اختطاف طفلة مقابل فدية مالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )