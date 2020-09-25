سلطة الطيران المدني تدعو العاملين إلى (ضبط النفس)

دعت سلطة الطيران المدني تدعو جميع العاملين إلى ضبط النفس والتمسك بالحل عبر التفاوض مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة واضعين نصب أعينهم المنعطف الذي تمر به البلاد .

منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الأجور وصدور منشور ديوان شئون الخدمة المفسر لقرار مجلس الوزراء عكفت سلطة الطيران المدني على شرح موقف السلطة من تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة باعتبار ان للسلطة قانون خاص بها ولائحة شروط خدمة العاملين .

وأوضحت السلطة وعلى أعلى المستويات بانه لا يمكن لمنشور اوقرار ان يلغي القانون واجتمعت إدارة السلطة في معية ممثل للعاملين وممثل الاتحاد المراقبة الجوية بالسيد كبير مستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء وانتهى الاجتماع إلى الاحتكام لدى المحامي العام لجمهورية السودان بشأن فتوى صادرة عن المستشار القانوني للسلطة

صدرت فتوى النائب المحامي العام مؤيدة لفتوى المستشار القانوني للسلطة وتم إيداع الفتوى مجلس الوزراء لاستصدار استثناء أسوة ببعض الجهات التي تم استثنائها .

قام فريق المراجعة الداخلية للسلطة باعتماد فتوى المحامي العام و تم صرف المرتبات لشهر يونيو و يوليو و اغسطس مع فروقات المرتب و مكافأة منحة عيد الفطر بموجب الفتوى .

آثار اعتقال مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية حفيظة المراجعين الداخلين وقامت وزارة المالية باستئناف فتاوى المحامي العام وحتي الآن لم يصدر ما يفيد بشأن الاستئناف ولكن رغم ذلك توقف فريق المراجعة الداخلية بايعازمن ادارتهم بوقف العمل بفتوى المحامي العام مما أدى أن إيقاف صرف مستحقات موظفي الطيران المدني .

قامت السلطة بمخاطبة فريق المراجعة الداخلية بعد عدة اجتماعات مع السيدة مديرة ديوان المراجعة الداخلية بوزارة المالية ولكن و رغم اقتناع إدارة المراجعة لم يصل لفريق المراجعة ما يفيد الالتزام بفتوى المحامي العام.

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حررت سلطة الطيران المدني خطاب عبر وزير الدفاع للسيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد الفتوى وقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحريك الخطاب بغية استصدار الاستثناء وكان ذلك يوم أمس الخميس 24 سبتمبر .

اجتمعت الإدارة العليا للسلطة بالاخوة في لجنة اتحاد المراقبة الجوية وتم في الاجتماع شرح ملابسات تحرك الأمانة العامة وقناعتها بعدالة موقف السلطة ومنسوبيها حيث أصبح الأمر في إطار الإجراء .

فوجئت إدارة الطيران المدني بنشرة تعلن التوقف التأخيري للحركة الجوية ابتداء من السبت 26 سبتمبر 2020 رغم إيمان إدارة السلطة التام بعدالة المطالب المرفوعة واستنادا على ما قامت به الإدارة من مجهودات في هذا الإطار إلا أن اللجوء إلى خيارات الإضراب والتوقف الجزئي تظل خيارات غير موضوعية .

ندعوالجميع الى ضبط النفس والتمسك بالحل عبرالتفاوض مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة واضعين نصب أعيننا المنعطف الذي تمر به البلاد .

نؤكد أن مستحقات العاملين بالسلطة مكتسبات أسست لها المنظمة العالمية للطيران المدني في مواثيقها ٩٩٨٢ و٩٢٣٧ والملحق الأول لاتفاقية شيكاغو ولا يمكن المساس بها وأن العدالة التي اقتضت بالاعتراف بها في ظل دكتاتورية العهد البائد هي نفسها التي تقتضي بالاعتراف بها وصونها في ظل حكومة الثورة .

الجمعة 25 سبتمبر 2020

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)