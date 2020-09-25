لقاء مرتقب بين البرهان ونتنياهو

قالت محطة (i24 News) الإسرائيلية، إن مصادر مقربة من مجلس السيادة الانتقالي قد كشفت لها، عن لقاء جديد مرتقب بين البرهان ونتنياهو في أوغندا في الأيام المقبلة.وفق صحيفة اخر لحظة

وكان البرهان قد عقد لقاءً سريًا مع نتنياهو قبل أن يكشفه الأخير في فبراير المنصرم، حيث أعلنت الحكومة الانتقالية عدم علمها باللقاء، ووصفه تجمع المهنيين وقتها بـ”التجاوز الخطير”.

Advertisements

فيما أدانت الحاضنة السياسية والشق المدني في الحكومة الانتقالية اللقاء مع رئيس دولة الكيان الصهيوني، حيث صرح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وقتها قائلًا: “إننا نُمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولا يمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة”.

وعاد وفد السودان لأبوظبي إلى الخرطوم بالاربعاء، حيث قالت وسائل إعلام عالمية إن المفاوضات انتهت دون تحقيق اختراق كبير، وأرجعت ذلك للخلاف على المساعدات المالية والمنح التي سيتلقاها السودان مقابل التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)