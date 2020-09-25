وصول طائرة دعم ايطالي لضحايا الفيضانات

استقبل مطار الخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة طائرة الدعم الايطالي الأولى وعلى متنها شحنة 10 طن من المواد غير الغذائية الطارئة (Non Food Items NFI) وتشمل اغطية وخيام عائلية وأدوات طبخ منزلي وناموسيات وجريكانات مياه ادوات اقامة مرافق صحة انهارت إبان الفيضانات في الشهور الماضية .

وقال سعادة السفير الإيطالي لدى السودان السيد جيان- لويجي فاسالو، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) ان هذه الرحلة الأولى ضمن الدعم الايطالي الذي تتبناه هيئة التعاون وحماية المدنيين في اطار الاتحاد الاوروبي للتعاون تعد استجابة لإعلان السودان حالة الطوارئ عقب السيول و الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرا . و قال سيادته انها تاتي ايضا في اطار التزام ايطاليا بدعم السودان والشعب السوداني المتأثر بالكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد .

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وأكد السيد السفير ان بلاده ستواصل دعمها في اطار الشراكة مع السودان وحكومة السودان لدعم المتأثرين حتى يتخطى السودان هذا الوضع الكارثي من جهة اخرى اشار بيان صحفي أصدرته السفارة الايطالية الى ان الفيضانات دمرت 1700 هكتار من الأراضي الزراعية وأدت لنفوق 5500 رأس من الماشية مما أدى إلى تدهور وضع الأمن الغذائي في السودان حيث يواجه جزء من السكان أزمة طويلة الأمد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)