اردول: شركات التعدين تواجه (مغارز) من بعض الجهات

نادى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، بتشديد العقوبة على شركات التعدين غير الملتزمة بحصيلة الصادر واختيار الشركات الراكزة وبشفافية عبر وزارتي المالية والتجارة، وألا يسمح لكل من (هب ودب) بتصدير الذهب وألا يتم الاختيار بالنوايا الحسنة، على أن تكون هنالك ضمانات حتى لا يهرب المصدير.

وكشف أردول لمصادر أمس، عن أسباب تعثر بعض الشركات في الإنتاج لجهة وجود معدنين أهليين داخل الشركات، بجانب مواجهة الشركات لـ(مغارز) من جهات – لم يسمها – إضافة للمشاكل المختلفة من تعثر مالي وفني ونزاعات من المجتمعات.

ونوه ببدء معالجة مشاكل المجتمعات المحلية لتصب في صالح المجتمعات وتستهدف الحفاظ على البيئة وتوظيف أبناء المنطقة، وأعلن تحديد نسبة (4%) عبر حساب بنك السودان مع توفير (380) وظيفة (300) منها بالولايات، مع وضع إجراءات صارمة للشركات التي لا تلتزم بإجراءات البيئة والسلامة.

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وأقر بصعوبة إحصاء حجم الإنتاج لأن غالبية الإنتاج يتم عبر التعدين التقليدي، ونوه لتحديات التعدين التقليدي الأمنية وانتقال المواطنين من الزراعة إلى التعدين وتغير النمظ الاقتصادي.

وعزا أردول بحسب صحيفة الصيحة، تهريب الذهب، للسعر غير المجزي خاصة لصغار المعدنين، إضافة للفرق الكبير مع البورصة العالمية، وقال: “عملنا على تقريب السعر المحلي مع البورصة العالمية”، ودعا الشركات الوطنية والأجنبية للدخول في الاستثمار بالقطاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)